Вечером 16 января в Праге в память о Яне Палахе прошла «тихая демонстрация»

Тысячи людей прошли молча со свечами в руках по вечерней Праге, приняв участие в манифестации, посвященной 50-летию самосожжения Яна Палаха. Демонстрация началась на Вацлавской площади, где 16 января 1969 года студент Карлова университета совершил свою протестную акцию. Около четырех тысяч человек проследовали колонной на Староместскую площадь.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что «главная опасность сегодняшнего дня – обесценивание слов и безразличие». Председатель гражданского движения «Миллион секунд за демократию» Микулаш Минарж принял свечу из рук представителя студентов 1969 года как символ мужества и несгибаемости Яна Палаха. Акция памяти прошла под лозунгом: «Человек должен бороться с тем злом, на борьбу с которым у него хватит сил». Транспарант с этим девизом и большую свечу участники манифестации несли во главе колонны».