Вдова президента Гавела Дагмар отсудила у издательства четыре миллиона крон за клевету о своей любовной связи

Катерина Айзпурвит
20-08-2019
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Пражский суд вынес приговор в пользу Дагмар Гавловой, вдовы президента Вацлава Гавела, которая потребовала от издательства Bauer Media компенсацию за клеветническую публикацию.

В марте 2012 г. журнал «Пестры свет» опубликовал статью, в которой утверждал, что 16 декабря 2011 г., то есть за два дня до кончины своего супруга, Дагмар Гавлова провела время со своим любовником в одном из отелей на курорте Франтишковы Лазне. Эту информацию опроверг также Франтишек Лоукота, которому журнал приписывал связь с Гавловой. Опубликованный снимок, запечатлевший их вместе, был предположительно сделан во время съемок сериала, в котором Дагмар Гавлова участвовала как актриса.

Сумма компенсации существенно превышает обычную компенсацию за клевету и вторжение в частную жизнь. Суд, однако, счел нанесенный ущерб значительным. Издательство также обязано принести Дагмар Гавловой извинения.

 
 
 
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