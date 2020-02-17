Вблизи развлекательного парка «Mиракулум» в Миловицах найдена невзорвавшаяся авиабомба

Полицейские в понедельник утром начали эвакуировать десятки жителей домов, расположенных вблизи парка аттракционов «Mиракулум» в Миловицах приблизительно в 40 км от Праги. В ходе строительных работ здесь на парковке вблизи главного входа в развлекательный парк была обнаружена невзорвавшаяся авиационная бомба. Информагентству ČTK об этом сообщила пресс-секретарь полиции Петра Поточна.
«Mиракулум» в зимнее время не работает. «На место ЧП прибыл пиротехник, служба пожарных эвакуировала на данный момент 66 человек, проживающих в ближайших домах», – уточнила Поточна.
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