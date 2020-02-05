Ватикан запретил в служении чешского священника, обвиненного в сексуальных домогательствах

По информации сайта hlidacipes.org, Ватикан запретил в служении чешского священника из епископства Чешске Будеевице, который обвинялся в сексуальных домогательствах. По данным сайта, священнослужитель опротестовал решение Святого Престола.

Ранее дело расследовала чешская полиция, которая закрыла его в связи с истечением срока давности. В 2019 г. органы правопорядка Чехии проводили проверку на основании обвинения в сокрытии преступления епископами Иржи Падёурои и Властимилом Крочилом, что, однако, не подтвердилось.

По сообщению прокурора, действия священника из г. Пелгржимов в отношении двух женщин не являлись насилием, однако «подозреваемый использовал их зависимость от него как от уважаемой фигуры, облаченной священническим саном».