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Ватикан запретил в служении чешского священника, обвиненного в сексуальных домогательствах

Катерина Айзпурвит
05-02-2020
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По информации сайта hlidacipes.org, Ватикан запретил в служении чешского священника из епископства Чешске Будеевице, который обвинялся в сексуальных домогательствах. По данным сайта, священнослужитель опротестовал решение Святого Престола.

Ранее дело расследовала чешская полиция, которая закрыла его в связи с истечением срока давности. В 2019 г. органы правопорядка Чехии проводили проверку на основании обвинения в сокрытии преступления епископами Иржи Падёурои и Властимилом Крочилом, что, однако, не подтвердилось.

По сообщению прокурора, действия священника из г. Пелгржимов в отношении двух женщин не являлись насилием, однако «подозреваемый использовал их зависимость от него как от уважаемой фигуры, облаченной священническим саном».

 
 
 
 
 
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