Валтицкую ярмарку вина посетило 6000 человек

52-ю Валтицкую ярмарку вина, проходившую 10 и 11 мая, посетило около 6000 человек. В здании манежа замка Валтице для дегустации было представлено 759 видов вина из 120 виноделен.

Кубок чемпиона Валтицкой ярмарки подучил "Влашский рислинг" (Ryzlink vlašský) 2017 года винодельни Mikrosvín Mikulov. Лучшим красным вином стало Grand cuvée "Святовавржинецке" (Svatovavřinecké) и "Франковка" (Frankovka) позднего урожая 2017 года винодельни Moravíno. Лучшим среди иностранных вин было признано австрийское WV-DAC-Classic Grüner Veltliner урожая 2018 года из винодельни Herrnbaumgarten.

Город Валтице (Feldsberg) расположен в Южной Моравии, у границы с Австрией, и относится к винодельческому региону Микулов. Валтицкий дворцово-парковый комплекс принадлежит к числу главных туристических достопримечательностей Чешской Республики.