Вацлав Клаус о новом президентском сроке и современной политике

Ирина Ручкина
06-01-2019
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Бывший президент ЧР Вацлав Клаус не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом он сообщил в своем интервью для ТВ Prima. Вацлав Клаус раскритиковал правительство Андрея Бабиша за отсутствие общей политической концепции. А вот вопросы о бизнесе и семье премьер-министра Клаус назвал несущественными. Самой большой проблемой в области безопасности Вацлав Клаус считает Украину, которую, по его словам, западные страны подталкивают к провокациям против России и ее президента Владимира Путина.

Также Клаус подчеркнул, что хотя он и не исключает для себя возможности баллотироваться на пост президента, однако это скорее дело нового поколения.

 
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