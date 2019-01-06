Вацлав Клаус о новом президентском сроке и современной политике

Бывший президент ЧР Вацлав Клаус не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом он сообщил в своем интервью для ТВ Prima. Вацлав Клаус раскритиковал правительство Андрея Бабиша за отсутствие общей политической концепции. А вот вопросы о бизнесе и семье премьер-министра Клаус назвал несущественными. Самой большой проблемой в области безопасности Вацлав Клаус считает Украину, которую, по его словам, западные страны подталкивают к провокациям против России и ее президента Владимира Путина.

Также Клаус подчеркнул, что хотя он и не исключает для себя возможности баллотироваться на пост президента, однако это скорее дело нового поколения.