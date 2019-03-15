Вацлав Клаус мл. сравнил планы французского президента с «Майн кампф»

Эва Туречкова
15-03-2019
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Министерство обороны дистанцировалось от торжественного собрания по случаю 80-летия оккупации Чехословакии, организованного Чешским союзом борцов за свободу, из-за прозвучавших на нем высказываний Вацлава Клауса младшего. Сын бывшего президента Чехии и депутат парламента от Гражданской демократической партии в ходе своей речи сравнил планы французского президента Эммануэля Макрона по модернизации Евросоюза с книгой «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Мероприятие проходило в здании, принадлежавшем Минобороны.

Решение о том, будет ли оборонное ведомство с названной организацией сотрудничать и в будущем, примет глава Минобороны в ближайшие недели, сообщил его пресс-секретарь Иржи Пейшек.

 
 
 
 
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