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Вацлав Клаус мл. (партия Триколор) предложил политикам на полгода отказаться от зарплаты

Ирина Ручкина
10-04-2020
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Чешский политик и основатель новой партии Триколор Вацлав Клаус-младший (сын бывшего президента Чехии Вацлава Клауса ст) в пятницу, 10 апреля, заявил, что депутатам и сенаторам Чехии следует на полгода отказаться от зарплаты. По его словам, законодатели таким образом могу выразить солидарность с обычными людьми, которые лишились дохода из-за кризиса, вызванного с коронавирусом, и последующих экономических проблем.

Депутаты сдержанно прокомментировали данное предложение, многие назвали заявление Вацлава Клауса популистским.

 
 
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