В зоопарке Злина на свет появился детеныш гигантского муравьеда

Зоопарк Злина сообщает, что в январе 2020 г. в его стенах появился на свет детеныш гигантского муравьеда. Этот самец стал третьим детенышем в истории зоопарка, который разводит этих млекопитающих с 2004 г.
Обеспечить появление потомства этих животных достаточно сложно. В Европе гигантские муравьеды присутствуют в 76 зоопарках, и за последний год на свет появилось 16 детенышей. Гигантский муравьед – самый крупный представитель отряда неполнозубых, длина его тела достигает 130 см. Вид занесен в Международную Красную Книгу.
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