В зоопарке г. Двур Кралове родился детеныш редкого двурогого носорога

Катерина Айзпурвит
12-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Самец двурогого, или черного, носорога появился на свет в зоопарке города Двур Кралове-над-Лабе, став 46-м родившимся там носорогом этого исчезающего вида. Вес детеныша, родившегося у 12-летней самки носорога Майши, составил 41 кг.

Зоопарк в этом чешском городе относится к числу учреждений, добившихся наибольших успехов в разведении представителей редких видов африканских носорогов. Для поддержки своей деятельности зоопарк получил самку белого носорога из Франции. В настоящее время в дикой природе обитает всего около 900 двурогих носорогов. Белых носорогов в Африке насчитывается около 20 000.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 