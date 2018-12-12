В зоопарке г. Двур Кралове родился детеныш редкого двурогого носорога

Самец двурогого, или черного, носорога появился на свет в зоопарке города Двур Кралове-над-Лабе, став 46-м родившимся там носорогом этого исчезающего вида. Вес детеныша, родившегося у 12-летней самки носорога Майши, составил 41 кг.

Зоопарк в этом чешском городе относится к числу учреждений, добившихся наибольших успехов в разведении представителей редких видов африканских носорогов. Для поддержки своей деятельности зоопарк получил самку белого носорога из Франции. В настоящее время в дикой природе обитает всего около 900 двурогих носорогов. Белых носорогов в Африке насчитывается около 20 000.