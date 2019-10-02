В знак скорби по Карелу Готту на Пражском Граде приспущен государственный флаг Чехии

В связи с кончиной чешского эстрадного исполнителя Карела Готта президент Чешской Республики Милош Земан отдал распоряжение приспустить на Пражском Граде и замке Ланы (загородная резиденция главы страны) государственные флаги. Это знак глубокой скорби всего государства, подчеркнул в сообщении в twitter пресс-секретарь президента. Милош Земан также предложил объявить в день погребения Карела Готта общегосударственный траур.

Сообщение о смерти певца президент воспринял со скорбью. Карела Готта Милош Земан считает человеком, который всю свою жизнь полностью отдал людям. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что считает певца – «одним из самых великих чехов», с которыми ему посчастливилось встретиться. Коллеги по эстраде вспоминают Карела Готта как друга и большого шутника, уникального музыканта и настоящего профессионала.

Послания с соболезнованиями в связи с кончиной Карела Готта приходят с самых разных уголков Европы и мира. Соболезнования семье высказывают также и в России. «Карел Готт был популярен и любим в России, он оставил о себе добрую память», – сказал, например, РИА Новости глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Соболезнования родным чешского эстрадного кумира выразило российское посольство в Праге: «С глубоким прискорбием восприняли кончину выдающегося чешского певца К.Готта. Выражаем искренние соболезнования родным и близким К.Готта а также всему чешскому народу. Скорбим вместе с Вами».

К пражскому дому эстрадного исполнителя на улице «Над Бертрамкой» простые граждане с самого утра приносят цветы и свечи.