В Злине вручили кинопремии

Немецкая картина «Рокка меняет мир» о девушке, которая хотела сделать этот мир лучше, стала наиболее успешной лентой 59-го фестиваля фильмов для детей и молодежи в городе Злин. Режиссер Катя Бенрат получила специальную премию жюри и приз зрительских симпатий. Награды фестиваля были вручены в пятницу, 31 мая, на церемонии закрытия в Злинском конгресс-центре.

Премию «Золотая туфелька» за лучший художественный фильм для детей получила картина «Мое незабываемое лето с Тесс» (чешское название — Nezapomenutelné léto s Tess), которая поразила жюри артистизмом и сбалансированностью повествования. «Золотая туфелька» за лучший фильм для молодежи досталась фильму «Маленькие гиганты» (чешское название — Malé velké lži), а лучшей короткометражной анимационной картиной был назван чешский мультфильм «Под тучей».