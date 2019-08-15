В Злине пройдет этап чемпионата Европы по ралли

Тимур Кашапов
15-08-2019
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С 17 по 19 августа в городе Злин состоится очередной раунд чемпионата Европы по ралли IRC Barum Czech Rally Zlín. Эта гонка входит в пятерку самых популярных асфальтовых ралли континента – наравне с этапом чемпионата мира ADAC Rallye Deutschland и бельгийским Ypres Rally.

Соревнования откроются вечерним суперскоростным тестом на улицах Злина, после чего предстоят два дня гонок со стартом и финишем в городской черте. Протяженность трассы ралли составляет 721 км. В заезде примут участие 137 экипажей из 25 стран мира, в том числе Чехии, Украины и России.

 
 
 
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