В Злине пройдет этап чемпионата Европы по ралли

С 17 по 19 августа в городе Злин состоится очередной раунд чемпионата Европы по ралли IRC Barum Czech Rally Zlín. Эта гонка входит в пятерку самых популярных асфальтовых ралли континента – наравне с этапом чемпионата мира ADAC Rallye Deutschland и бельгийским Ypres Rally.

Соревнования откроются вечерним суперскоростным тестом на улицах Злина, после чего предстоят два дня гонок со стартом и финишем в городской черте. Протяженность трассы ралли составляет 721 км. В заезде примут участие 137 экипажей из 25 стран мира, в том числе Чехии, Украины и России.