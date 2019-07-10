В Желивском монастыре появится памятник священникам, находившимся там в заключении в 1950-е гг.

В монастыре премонстрантов в городе Желив, в крае Высочина, будет установлен памятник священнослужителям, находившимся там в заключении в годы социализма. Памятным знаком станет деревянный крест с бронзовой фигурой Христа. На табличке будут выбиты слова из дневника Антонина Шуранека – одного из священников, которого власти ЧССР держали там в заключении. Как сообщил агентству ЧТК приор Тадеаш Спишак, памятник будет открыт 11 августа 2019 г. непосредственно в костеле Рождества Девы Марии.

Лагерь для лиц духовного звания действовал в Желивском монастыре с 1950 по 1956 год. За это время там было интернировано в общей сложности 464 священнослужителя из Чехии, Моравии и Словакии. Среди них был Франтишек Томашек, ставший в последствии кардиналом и архиепископом Пражским.