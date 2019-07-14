В Жатеце прошла церемония памяти жертв украинской деревни Чешский Малин, сожженной в 1943 г. нацистами

В городе Жатец прошла траурная церемония в память о чешской деревне на Украине, сожженной гитлеровскими войсками 13 июля 1943 г. Село Чешский Малин в Ровенской области было основано в 1871 г. переселенцами, прибывшими по приглашению Российской империи из областей Австро-Венгрии, прилегающих к городам Жатец, Лоуны и Раковник. Проводя карательную операцию за помощь партизанам, нацисты уничтожили там 400 человек, в том числе 374 этнических чеха, включая стариков, женщин и детей.

В церемонии возложения венков к памятнику жертв Малина в Жатеце приняли участие представители Союза волынских чехов и люди, помнящие годы Второй мировой войны. Немногие жители села, пережившие трагедию, после войны вернулись в Чехословакию, где в память об уничтоженной украинской деревне поселок Франкштат был переименован в Новый Малин.