В здании администрации г. Рымаржов произошел взрыв

В здании администрации в Рымаржове на западе Моравско-Силезской области произошел взрыв. Пострадавших нет. Во вторник полицейские сообщили в своем Тwitter, что задержали человека, который будет допрошен в связи со взрывом.

Староста города Людек Шимко сообщил Чешскому информационному агентству ЧТК, что в здании во время взрыва находилось несколько человек, однако никто из них, как и люди, находящиеся в то время вблизи здания, не были ранены. По его словам со ссылкой на неназванный источник, информация которого не была подтверждена, неизвестный злоумышленник принес в здание взрывное устройство.