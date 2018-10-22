В заповеднике Чешский Лес фотоловушка вновь запечатлела дикого кота

Фотоловушка, установленная неподалеку от поселка Рыбник, в заповеднике Чешский Лес, вновь запечатлела дикого кота, что подтверждает наличие в регионе этого редкого хищника. Фотографии служат одними из немногих доказательств того, что в Чехии обитает представитель семейства кошачьих, которого также называют лесным или европейским котом.

До недавнего времени биологи не знали, что животное встречается в заповеднике Чешский Лес. Фотоловушка, в объектив которой попал кот, установлена в рамках международного проекта 3Lynx по исследованию рысей. Лесные кошки очень пугливы, агрессивны, ведут одиночный образ жизни и стараются не приближаться к человеческим поселениям.