В заповеднике Чешский Лес фотоловушка вновь запечатлела дикого кота

Катерина Айзпурвит
22-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Фотоловушка, установленная неподалеку от поселка Рыбник, в заповеднике Чешский Лес, вновь запечатлела дикого кота, что подтверждает наличие в регионе этого редкого хищника. Фотографии служат одними из немногих доказательств того, что в Чехии обитает представитель семейства кошачьих, которого также называют лесным или европейским котом.

До недавнего времени биологи не знали, что животное встречается в заповеднике Чешский Лес. Фотоловушка, в объектив которой попал кот, установлена в рамках международного проекта 3Lynx по исследованию рысей. Лесные кошки очень пугливы, агрессивны, ведут одиночный образ жизни и стараются не приближаться к человеческим поселениям.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 