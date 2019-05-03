В заповеднике «Чешская Швейцария» не будут удалять деревья, пострадавшие от жука-короеда

Руководство заповедника «Чешская Швейцария» (České Švýcarsko) приняло решение отказаться на большей части охраняемой территории от уборки из леса больных деревьев, так как это противоречит «политике ухода» за землями, имеющими статус заповедника.

Вредоносные жуки семейства короедов начали опустошать лесные территории на самом севере Чехии в прошлом году. Их бурному размножению способствует небывало сухая погода.