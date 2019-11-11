Архив передач

В замке Валтице состоится совместное заседание правительств Чехии и Словакии

Тимур Кашапов
11-11-2019
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В чешском замке Валтице состоится совместное заседание правительств ЧР и Словакии, на котором министры обеих стран обсудят различные актуальные вопросы европейской повестки дня, включая бюджет ЕС на 2021-27 гг., климатическую политику, миграцию и двусторонние отношения. Встреча станет седьмым совместным заседанием двух кабинетов министров, первое из которых состоялось в 2012 году.

Последнее заседание состоялось в Кошице в сентябре прошлого года. Нынешняя встреча пройдет по аналогичному сценарию: после открытия совместной встречи пройдут переговоры глав правительств и министров с их коллегами. Премьер-министры ЧР и Словакии Андрей Бабиш и Петер Пеллегрини, как ожидается, обсудят двусторонние проекты и перспективы взаимного сотрудничества.

 
 
 
 
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