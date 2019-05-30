В замке в Ланах состоялась встреча президентов Чехии и Словакии

Тимур Кашапов
30-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Словакии Андрей Киска прибыл в Чехию с последним визитом в качестве главы государства. В замке в Ланах он встретился с главой ЧР Милошем Земаном, после чего оба политика выразили поддержку Марошу Шефчовичу, который баллотировался в президенты Словакии, а сейчас называется одним из кандидатов на ключевые должности в ЕС.

Киска прибыл в Чешскую Республику во второй раз за месяц. В конце апреля в Праге он наградил директора пражского Национального музея Михала Лукеша орденом Двойного белого креста, который является высшей словацкой государственной наградой, вручаемой иностранцам. В ходе церемонии Киска указал на огромную роль, которую сыграл Лукеш при реконструкции Национального музея, которая завершилась в 2018 году. В свою очередь, из рук ректора Карлова университета Томаша Зимы Киска получил золотую медаль университета и встретился со студентами.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31