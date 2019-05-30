В замке в Ланах состоялась встреча президентов Чехии и Словакии

Президент Словакии Андрей Киска прибыл в Чехию с последним визитом в качестве главы государства. В замке в Ланах он встретился с главой ЧР Милошем Земаном, после чего оба политика выразили поддержку Марошу Шефчовичу, который баллотировался в президенты Словакии, а сейчас называется одним из кандидатов на ключевые должности в ЕС.

Киска прибыл в Чешскую Республику во второй раз за месяц. В конце апреля в Праге он наградил директора пражского Национального музея Михала Лукеша орденом Двойного белого креста, который является высшей словацкой государственной наградой, вручаемой иностранцам. В ходе церемонии Киска указал на огромную роль, которую сыграл Лукеш при реконструкции Национального музея, которая завершилась в 2018 году. В свою очередь, из рук ректора Карлова университета Томаша Зимы Киска получил золотую медаль университета и встретился со студентами.