В замке Сихров состоятся Шотландские игры

Тимур Кашапов
22-08-2019
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23 и 24 августа на территории государственного замка Сихров пройдут 17-е Шотландские игры, посвященные шотландской и ирландской культуре. В программу мероприятия включены шотландские танцы в традиционных костюмах, конкурс шотландской волынки, спортивные состязания, мастер-классы по национальным танцам, состязания в метании камней и молотков, исторические реконструкции военных и т.д.

В замке также пройдет фестиваль виски, напитка, родиной которой считается Шотландия. Вход на все мероприятия бесплатный.

 
 
 
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