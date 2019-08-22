В замке Сихров состоятся Шотландские игры

23 и 24 августа на территории государственного замка Сихров пройдут 17-е Шотландские игры, посвященные шотландской и ирландской культуре. В программу мероприятия включены шотландские танцы в традиционных костюмах, конкурс шотландской волынки, спортивные состязания, мастер-классы по национальным танцам, состязания в метании камней и молотков, исторические реконструкции военных и т.д.

В замке также пройдет фестиваль виски, напитка, родиной которой считается Шотландия. Вход на все мероприятия бесплатный.