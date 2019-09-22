В замке Опочно выставили самую дорогую картину абстракциониста Франтишека Купки

Катерина Айзпурвит
22-09-2019
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В замке Опочно проходит двухдневная выставка картины чешского художника Франтишека Купки, считающегося одним из основателей абстрактной живописи. Работа «Поперечные поверхности II» была в мае 2019 г. приобретена частным коллекционером за 78 млн крон, что стало рекордом для чешских аукционов. После выставки в Опочно, где родился художник, картина вернется в собрание нового владельца.

Художник, график и иллюстратор Франтишек Купка (1871—1957), живший в основном во Франции, стоял у истоков такого направления во французской живописи 1910-х гг. как орфизм, стремившегося выразить динамику движения с помощью взаимопроникновения цветов и пересечения поверхностей. Орфизм оказал влияние на творчество Аристарха Лентулова.

 
 
 
 
 
 
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