В замке Лысице расцвели 250-летние камелии, перевезенные во время войны из Дрездена

В замке Лысице в Моравии расцвела камелия японская. Возраст этих деревьев, растущих в саду замка, достигает 250 лет. Во время войны, перед бомбардировками Дрездена, растения были перевезены в Карловы Вары, а 15 лет назад попали в Лысице (Lysice). Для посетителей сад открыт в субботу, 15 февраля, и воскресенье, 16 февраля.

Как сообщила агентству ЧТК кастелян замка Мартина Рудольфова, в Лысице можно увидеть камелии разных видов, форм и цвета. Растения расцветают в период балов, поэтому некогда служили украшением для дам.

Свое название цветок получил по имени чешско-австрийского миссионера и ботаника Георга Камела (1661–1706). Уроженец Брно служил в иезуитской миссии на Филиппинах, где основал ботанический сад и занимался изучением растений. Карл Линней назвал в его честь род Камелия (Camellia).