Архив передач

В замке Ланы встретились президент и премьер ЧР с семьями

Ирина Ручкина
05-01-2020
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Премьер-министр Андрей Бабиш прибыл в замок Ланы со своей женой Моникой и детьми на традиционный новогодний обед с президентом Милошем Земаном и его семьей. В этом году политиков впервые сопровождают не только жены, но и дети. Новогодний обед - это, прежде всего, общественное мероприятие, которое отличается от регулярных рабочих встреч, где президент и премьер-министр обсуждают в основном актуальные политические вопросы.

Начало встречи прошло в присутствии СМИ, когда дамы получили от джентльменов букеты цветов. «У нас нет проблем, и поэтому мы можем улыбаться», - отметил президент Милош Земан во время фотосессии, после которой семьи перешли в столовую - сам обед пройдет без журналистов. Пресс-конференция по итогам встречи не запланирована, но в предыдущие годы премьер-министр на встрече с журналистами подводил итоги вечера.

 
 
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