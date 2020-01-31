В замке Ланы состоится встреча президента Земана и премьера Бабиша

Президент Милош Земан в пятницу в замке в Ланах встречается с премьером Андреем Бабишом. На повестке дня ежемесячной встречи - актуальные события в стране, в том числе смена на посту министра транспорта и назначение на должность министра промышленности и торговли Карела Гавличека.

Напомним, что против управления Гавличеком двух министерств протестуют коммунисты, без поддержки которых коалиционному правительству Андрея Бабиша не обойтись. Председатель компартии Войтех Филип уже пригрозил Бабишу, что готов пересмотреть договор о поддержке кабинету министров, если назначение Гавличека на должность министра транспорта будет носить долгосрочный характер.