В Южной Чехии открылся Международный фестиваль мультипликации Anifilm

Катерина Айзпурвит
07-05-2019
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С 7 по 12 мая в городе Тршебонь, в Южной Чехии, проходит фестиваль мультипликационных фильмов Anifilm, на котором будет представлено более 500 лент, 128 из которых принимают участие в конкурсной программе.

В 2018 году фестиваль посетило более 30 тысяч зрителей. В этом году основной темой Anifilm станет документальная анимация. Премия за вклад в мультипликацию будет вручена Зденке Дайтховой, принимавшей участие в создании более тысячи мультипликационных фильмов.

 
 
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