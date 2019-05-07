В Южной Чехии открылся Международный фестиваль мультипликации Anifilm

С 7 по 12 мая в городе Тршебонь, в Южной Чехии, проходит фестиваль мультипликационных фильмов Anifilm, на котором будет представлено более 500 лент, 128 из которых принимают участие в конкурсной программе.

В 2018 году фестиваль посетило более 30 тысяч зрителей. В этом году основной темой Anifilm станет документальная анимация. Премия за вклад в мультипликацию будет вручена Зденке Дайтховой, принимавшей участие в создании более тысячи мультипликационных фильмов.