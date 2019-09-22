В ЮАР вынесли обвинительный приговор двум чехам за контрабанду кактусов

К двум годам лишения свободы условно с отсрочкой на пять лет были приговорены двое граждан Чешской Республики за контрабандный вывоз суккулентов с территории ЮАР. Согласно приговору, 65-летний Яромир Хвастек и 56-летний Томаш Малирж должны немедленно навсегда покинуть территорию этого африканского государства.

Чехи были задержаны 7 августа 2019 г. в одном из поселков Западно-Капской провинции. В их автомобиле было обнаружено более 700 охраняемых и более ста редчайших растений, сообщает прокуратура ЮАР. В результате чешским гражданам было предъявлено обвинение в сборе флоры, находящейся под охраной государства, и в сборе растений без согласия хозяина земельного участка.