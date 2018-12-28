В январе выйдет книга, посвященная Яну Палаху

В январе в свет выйдет книга «Короткая жизнь Яна Палаха» в переводе на чешский язык, автором которой является французский писатель и сценарист Энтони Ситрук. Автор детально описывает события до и после смерти Палаха, студента Карлова университета, который подверг себя самосожжению в знак протеста против ввода войск армий стран Варшавского пакта в Чехословакию в августе 1968 года. Книга появится на прилавках чешских магазинов 17 января, автор приедет в Прагу, чтобы представить ее читателям. Чешское информационное агентство ЧТК об этом информировала от имени издательства Práh Алена Бенишкова.

Ситрук в своей книге, помимо прочего, также задается вопросом, как он сам поступил бы, оказавшись на месте Яна Палаха. Палах, принимавший участие в ряде акций протеста против оккупации, совершил самосожжение на Вацлавской площади в Праге 16 января 1969 года. Его похороны на Ольшанском кладбище 25 января переросли в массовую демонстрацию в поддержку идеалов свободы и демократии.