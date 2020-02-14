В январе уровень инфляции достиг 3,6 процента

По данным за январь текущего года, межгодовой рост потребительских цен увеличился до 3,6 процента. Это худший результат с марта 2012 года.
На уровень инфляции в стране повлияло подорожание продовольственных товаров, алкоголя и увеличение расходов на жилье. Согласно аналитикам, показатели выше 3 процентов стоит ожидать и в будущем месяце.
После оглашения уровня инфляции курс кроны закрепился на отметке 24,80 крон за евро.
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