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В январе уровень инфляции достиг 3,6 процента

Эва Туречкова
14-02-2020
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По данным за январь текущего года, межгодовой рост потребительских цен увеличился до 3,6 процента. Это худший результат с марта 2012 года.

На уровень инфляции в стране повлияло подорожание продовольственных товаров, алкоголя и увеличение расходов на жилье. Согласно аналитикам, показатели выше 3 процентов стоит ожидать и в будущем месяце.

После оглашения уровня инфляции курс кроны закрепился на отметке 24,80 крон за евро.

 
 
 
 
 
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