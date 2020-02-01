В январе на дорогах Чехии погибло 34 человека

Согласно информации директора транспортной полиции Иржи Злы, чешские дороги в январе 2020 стали местом гибели 34 человек. Это на 9 погибших больше, чем за тот же период минувшего года. В частности, жертвами смертельных ДТП стали 12 пешеходов, 11 водителей легковых автомобилей, несколько пассажиров транспортных средств, а также 5 велосипедистов.

Январь 2020 года, по количеству погибших на дорогах, относится к наименее трагичным за последние несколько десятилетий. По числу смертей, самым тяжелым с 1980 года был январь 1993 года, когда в результате ДТП в Чехии погибло 117 человек.