В январе-августе в Чехии собрали более 941 тыс. автомобилей

Производство легковых автомобилей в Чехии по итогам восьми месяцев 2019 года вернулось к рекордным показателям прошлого года. Как сообщает Ассоциация автоимпортеров страны, с января по август в ЧР было собрано 941 758 автомобилей, что меньше на 173 машины в годовом сравнении. При этом в первом полугодии производство сократилось на 1,5%, а в первом квартале – на 4%. Экспорт вырос на 0,4% до 870 851 автомобилей.

В нынешнем августе, в свою очередь, объемы производства по сравнению с прошлогодним августом снизились на 10,1%. Это связано с тем, что именно на последний месяц лета 2018 года пришелся пик производства накануне вступления в силу правил WLTP (всемирно согласованная процедура испытаний легковых автомобилей, которая инициирует единую в мировом масштабе методику испытаний для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов), а также изменением графика отпусков на различных предприятиях отрасли.