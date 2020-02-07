В январе 2020 г. самый высокий рейтинг оставался у партии ANO

Согласно модели выборов в парламент, составленной Центром изучения общественного мнения, в январе 2020 года с большим отрывом лидирует партия ANO, которая набрала бы 32% голосов и усилила свои позиции по сравнению с декабрьским показателем. Второе место занимают гражданские демократы (ODS), которые могут рассчитывать на 15% голосов. На третьем месте оказались «пираты» (12,5%).

Уверенно пятипроцентный барьер, необходимый для вхождения в парламент, преодолевают социал-демократы (8,5%) и коммунисты (7,5%). В докладе Центра указано, что модель не позволяет точно определить парламентские перспективы таких партий как «Старосты и независимые» (STAN), христианские демократы (KDU-ČSL), TOP-09 и «Свобода и прямая демократия» (SPD).