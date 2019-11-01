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В ходе встречи с королем Бахрейна глава МИД Чехии обсудил вопросы прав человека и укрепление экономических связей

Катерина Айзпурвит
01-11-2019
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31 октября в Бахрейне состоялась встреча главы МИД Чехии Томаша Петршичека с королем Хамадом ибн Иса Аль Халифой, а также наследным принцем, вице-премьером и министром иностранных дел королевства. Как сообщает МИД ЧР, основной темой переговоров стало развитие торговых отношений между Чехией и Бахрейном, в частности, увеличение потока туристов из обеих стран. Чешского министра в поездке сопровождает делегация предпринимателей из сферы курортного бизнеса, телекоммуникационных технологий, стекольной промышленности, оружейного производства и др.

Также в ходе переговоров поднимался вопрос прав человека на Ближнем Востоке в контексте событий в Иране, Турции и Сирии. Как отмечает Томаш Петршичек, Бахрейн во многом превосходит своих соседей в вопросе защиты прав человека, в том числе по веротерпимости. При этом в королевстве сохраняется институт смертной казни.

 
 
 
 
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