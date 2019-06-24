В ходе воскресной демонстрации в Праге 60 манифестантам потребовалась медицинская помощь

Во время демонстрации в Праге 23 июня 2019 г., в которой приняло участие более 280 тысяч человек, сотрудники «скорой» и волонтеры Красного Креста оказали медицинскую помощь примерно шестидесяти манифестантам. По данным медиков, самыми частыми проблемами со здоровьем были обмороки, рвота и мелкие травмы.

По договоренности с организаторами мероприятия, одна из фирм подогнала к месту проведения акции цистерну с питьевой водой, которой манифестанты пользовались бесплатно. Всего для участников было запасено 950 литров воды.

Масштабная демонстрация 23 июня 2019 года, ставшая самой крупной со времен «бархатной» революции, прошла на Летенском поле в центре столицы в знак протеста против премьер-министра страны Андрея Бабиша и в поддержку независимой юстиции.