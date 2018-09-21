В ходе визита в ФРГ президент Земан сообщил, что опасается нового экономического кризиса

Выступая перед инвесторами из разных стран, президент ЧР Милош Земан заявил, что опасается наступления нового экономического кризиса, причиной которых, считает чешский лидер, «является глупость политиков и банкиров». Он призвал присутствовавших на встрече представителей крупных компаний, среди которых были Deutsche Bahn, Škoda Auto, BMW и BASF, продолжать инвестировать в Чехии, сообщив, что Чешская Республика является одной из самых безопасных стран мира, а зарплаты там по-прежнему ниже, чем в Западной Европе.

Также в ходе своего второго дня поездки в Германию президент Милош Земан провел в Потсдаме встречу с премьер-министра земли Бранденбург Дитмаром Войдке и осмотрел замок Цецилиенгоф — место проведения Потсдамской конференции в 1945 г.