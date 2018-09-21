В ходе визита в ФРГ президент Земан сообщил, что опасается нового экономического кризиса

Катерина Айзпурвит
21-09-2018
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Выступая перед инвесторами из разных стран, президент ЧР Милош Земан заявил, что опасается наступления нового экономического кризиса, причиной которых, считает чешский лидер, «является глупость политиков и банкиров». Он призвал присутствовавших на встрече представителей крупных компаний, среди которых были Deutsche Bahn, Škoda Auto, BMW и BASF, продолжать инвестировать в Чехии, сообщив, что Чешская Республика является одной из самых безопасных стран мира, а зарплаты там по-прежнему ниже, чем в Западной Европе.

Также в ходе своего второго дня поездки в Германию президент Милош Земан провел в Потсдаме встречу с премьер-министра земли Бранденбург Дитмаром Войдке и осмотрел замок Цецилиенгоф — место проведения Потсдамской конференции в 1945 г.

 
 
 
 
 
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