В ходе шествия «Бессмертный полк» в Карловых Варах состоялась акция протеста

В Карловых Варах в ходе шествия «Бессмертный полк» состоялась акция протеста, в которых приняло участие несколько десятков человек, в том числе известный археолог Иржи Клсак. Участники, многие из которых держали в руках украинские флаги, тем самым хотели обратить внимание на то, что «делает и сделала в прошлом русская диктатура». Протест сопровождался выкриками «Иван, иди домой и уже не возвращайся» и «Позор!». По данным СМИ, конфликтов между протестующими и участниками «Бессмертного полка» не произошло.

Шествие, посвященное памяти участников Великой Отечественной войны, состоялось в Праге, Брно, Остраве, Теплице и Карловых Варах. По некоторым оценкам, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Впервые в Чехии акция состоялась в 2016 году с участием примерно 500 человек, в прошлом году в ряды «Бессмертного полка» вошли около 2 тысяч человек.