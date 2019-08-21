В ходе демонстраций 1969 г. против оккупации Чехословакии погибли 7 человек

Чехия в среду, 21 августа, вспоминает также годовщину событий 1969 года, когда чехословацкие власти жестоко подавили народные протесты против оккупации страны войсками Варшавского договора 1968 года и подвластного Москве коммунистического режима во главе с Густавом Гусаком.
В ходе масштабных демонстраций 1969 года погибли семь человек, сотни других были ранены. Отряды «Народной милиции» задержали более трех тысяч человек. Протесты проходили в Праге, Брно, Либерце и ряде других городов. В одной только столице на Вацлавскую площадь вышло около ста тысяч демонстрантов.
Подавление акций протеста чехословацкими властями было одним из ярких проявлений наступления эпохи застоя, так называемой «нормализации».
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