В ходе демонстраций 1969 г. против оккупации Чехословакии погибли 7 человек

Чехия в среду, 21 августа, вспоминает также годовщину событий 1969 года, когда чехословацкие власти жестоко подавили народные протесты против оккупации страны войсками Варшавского договора 1968 года и подвластного Москве коммунистического режима во главе с Густавом Гусаком.

В ходе масштабных демонстраций 1969 года погибли семь человек, сотни других были ранены. Отряды «Народной милиции» задержали более трех тысяч человек. Протесты проходили в Праге, Брно, Либерце и ряде других городов. В одной только столице на Вацлавскую площадь вышло около ста тысяч демонстрантов.

Подавление акций протеста чехословацкими властями было одним из ярких проявлений наступления эпохи застоя, так называемой «нормализации».