В выходные дни перед Рождеством пражское метро сократит интервалы между поездами

Администрация чешской столицы приняла решение, что в выходные дни в период Адвента – четырех предрождественских недель в пражском метро будет увеличено число составов. В часы пик интервал между поездами составит всего 5 минут.

Также будет увеличено количество автобусов на некоторых маршрутах. Изменение графика работы транспорта обойдется городской казне в 17 млн крон (более 660 тыс. евро). Первым уикендом Адвента является 1 и 2 декабря.