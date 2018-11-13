В выходные дни перед Рождеством пражское метро сократит интервалы между поездами

Администрация чешской столицы приняла решение, что в выходные дни в период Адвента – четырех предрождественских недель в пражском метро будет увеличено число составов. В часы пик интервал между поездами составит всего 5 минут.
Также будет увеличено количество автобусов на некоторых маршрутах. Изменение графика работы транспорта обойдется городской казне в 17 млн крон (более 660 тыс. евро). Первым уикендом Адвента является 1 и 2 декабря.
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