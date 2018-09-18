В выборах в органы местного самоуправления примут участие 200 тысяч кандидатов

Эва Туречкова
18-09-2018
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В выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране 5 и 6 октября, примут участие 200 тысяч кандидатов.

По данным «Чешского Радио», десять процентов из тех, кто уже баллотировался на прошлых выборах, поменяли партию. Миграция кандидатов была зафиксирована у всех политических субъектов, избирательные списки покидали, в основном, прежние приверженцы движения ANO, социал-демократической партии, а также партии TOP 09. Взаимно менялись кандидатами чаще всего социал-демократы и коммунисты, сообщает далее «Чешское радио». Политическую «измену» совершили около двухсот кандидатов от этих партий.

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