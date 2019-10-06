Пражский Национальный театр понес тяжелую утрату. В возрасте 92 лет скончалась чешская актриса Власта Храмостова, служившая на его сцене с 1991 года. На счету актрисы целый ряд высоко оцененных критиками и публикой театральных и киноролей.

В 1998 году актриса Власта Храмостова была президентом Вацлавом Гавелом удостоена ордена Томаша Гаррига Масарика III степени за развитие демократии и защиту прав человека. Власта Храмостова открыто выступила против оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году, а в 1977 году поставила свою подпись под Хартией 77, программным документом чехословацких диссидентов, за что была лишена коммунистическим режимом возможности работать актрисой. На сцену Власта Храмостова вернулась только после «бархатной революции» 1989 года.