В возрасте 80 лет скончалась Эва Пиларова

В возрасте 80 лет в субботу скончалась выдающаяся чешская оперная певица Эва Пиларова. «В связи с правительственными мерами по борьбе с коронавирусом официальная прощальная церемония не состоится», - сообщил супруг Пиларовой Ян Коломазник.

Незаурядное сопрано Пиларовой звучало не только на оперных подиумах, но и в джазовых клубах, а также во время эстрадных выступлений. За годы своей карьеры исполнительница выпустила несколько альбомов, трижды награждалась «Золотым соловьем».

Песня «Ах, эта неземная любовь», которую в 1962 году она исполнила с Вальдемаром Матушкой со сцены театра «Семафор», считается одним из лучших чешских хитов. В 1964 году в дуэте с Карелом Готтом певица исполнила песню «Опасно дотрагиваться до звезд», которая принесла ей всенародную славу.