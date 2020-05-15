В возрасте 108 лет скончалась вторая самая пожилая жительница Чехии

На 109-м году жизни в городе Градец Кралове скончалась вторая самая пожилая жительница Чехии – Гедвика Трутновска. По данным информационного агентства ЧТК, лидером среди долгожителей Чехии остается 108-летняя Мария Голикова, проживающая в районе города Зноймо.

Скончавшаяся Гедвика Трутновска родилась 11 февраля 1912 года в городе Наход, работала на текстильной фабрике и ТЭЦ. Несмотря на свой почтенный возраст, она сохраняла жизнелюбие и в свой 107-й день рождения приняла многочисленных желающих ее поздравить. Последние 13 лет пожилая чешка жила в доме для престарелых «У Биржички» и скончалась в кругу близких, сообщили ее родственники.