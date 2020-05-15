Архив передач

В возрасте 108 лет скончалась вторая самая пожилая жительница Чехии

Катерина Айзпурвит
15-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

На 109-м году жизни в городе Градец Кралове скончалась вторая самая пожилая жительница Чехии – Гедвика Трутновска. По данным информационного агентства ЧТК, лидером среди долгожителей Чехии остается 108-летняя Мария Голикова, проживающая в районе города Зноймо.

Скончавшаяся Гедвика Трутновска родилась 11 февраля 1912 года в городе Наход, работала на текстильной фабрике и ТЭЦ. Несмотря на свой почтенный возраст, она сохраняла жизнелюбие и в свой 107-й день рождения приняла многочисленных желающих ее поздравить. Последние 13 лет пожилая чешка жила в доме для престарелых «У Биржички» и скончалась в кругу близких, сообщили ее родственники.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 