В восточной части Чехии ожидается сильный ветер

В восточной части территории страны в ночь с четверга на пятницу, 20 декабря, ожидается сильный ветер. Местами сила порывов достигнет до 70 км/ч.
В Пардубицком краю и на Высочине, предполагают синоптики, ветер утихнет в пятницу вечером, в Моравии лишь к субботнему утру. Метеорологи предупреждают, что сильный ветер может причинить вред лессным массивам и зданиям, а также осложнить движение транспорта.
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