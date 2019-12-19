В восточной части Чехии ожидается сильный ветер

В восточной части территории страны в ночь с четверга на пятницу, 20 декабря, ожидается сильный ветер. Местами сила порывов достигнет до 70 км/ч.

В Пардубицком краю и на Высочине, предполагают синоптики, ветер утихнет в пятницу вечером, в Моравии лишь к субботнему утру. Метеорологи предупреждают, что сильный ветер может причинить вред лессным массивам и зданиям, а также осложнить движение транспорта.