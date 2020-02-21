В воскресенье в Чехии ожидается резкое усиление ветра

Вслед за ураганом Сабина, который на прошлой неделе привел к обрывам электропроводов и падению деревьев, 23 и 24 февраля вновь ожидается резкое усиление ветра, который на юге Чехии может достигать скорости 90 км/ч; в других регионах – 70 км/ч. 21 февраля ветер в Чехии уже оказался на уровни урагана. На горе Снежка его порывы достигали 135 км/ч.

Чешский гидрометеорологический центр опубликовал предупреждение об опасности, распространяющееся на всю территорию республики. За последние две недели метеорологи сделали уже несколько подобных предупреждений. Сильный ветер может привести к падению деревьев и повреждению зданий, а также к сбоям в работе транспорта. Не рекомендуется отправляться в путешествие в горные районы.