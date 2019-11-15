В воскресенье Чехия отпразднует 30-летие «бархатной» революции

В День боя за свободу и демократию, 17 ноября, чешские граждане в столице и иных городах страны смогут посетить множество мероприятий, посвященных 30-летию «бархатной» революции 1989 года и 80-летию со дня студенческих выступлений против нацистских оккупантов в 1939 году.

Праздничные мероприятия и акции поминовения пройдут в Праге, например, в здании так называемого студенческого общежития им. Главки, где будут вспоминать убитого нацистами чешского студента Яна Оплетала. Возложение цветов пройдет у памятника на Национальном проспекте, где избивали студентов-демонстрантов, а также и в районе Альбертов, где начиналась манифестация 17 ноября 1989 года.

В рамках пражского «Фестиваля свободы» состоится ряд лекций, встреч и концертов. По улицам Праге пройдут участники сатирического карнавального шествия «Бархатный праздник». Студенты и волонтеры неправительственных организаций, перевоплотившись в сатирических героев, попытаются высмеять изъяны современного чешского общества. В 2019 году в шествии приняло участие 14 карнавальных групп.