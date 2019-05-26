В Влчнове проходит традиционная «Езда королей»

Эва Туречкова
26-05-2019
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В моравском селе Влчнов в последнее воскресенье мая проходит «Езда королей». Красивейшая чешская традиция фигурирует в списке нематериального наследия ЮНЕСКО. По селу в этот день следует парад девушек и конница юношей в национальных костюмах. Первым верхом на коне едет мальчик в женском наряде, зажавший в знак молчаливости в зубах алую розу.

Как появилась традиция, до сих пор точно неизвестно. По всей видимости, она напоминает о том, как чешский король Иржи из Подебрад преследовал бежавшего с поля боя венгерского короля Матьяша I. Венгр, по легенде, переоделся в женское платье, украсил голову бантами и в устах держал розу, чтобы, заговорив, не выдать себя.

 
 
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