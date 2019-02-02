В Веселом Копеце прошло масленичное шествие

Катерина Айзпурвит
02-02-2019
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В музее под открытым небом Веселы Копец, в районе города Хрудим, прошло костюмированное шествие, которое традиционно проводится на Масленицу. В этом году карнавал подготовили жители поселков Вортова и Студнице.

Возглавляет шествие, участники которого облечены в высокие головные уборы с лентами, «кобыла», замыкает «мясник», между которыми идут красные маски в сопровождении «женушки». В конце шествуют «евреи», «соломенные люди», «лауферы», «цыганки« и «трубочисты», которые мажут присутствующих черной краской.

Карнавал прошел в поселке Веселы Копец в 28-й раз. В 2010 году маскарад Глинской области был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

 
 
 
 
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