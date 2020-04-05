В Вербное воскресенье верующие не смогли посетить храмы

На воскресенье, 5 апреля, в Чехии выпадает Вербное (или Цветоносное) воскресенье, с которого начинается Страстная неделя. Во время богослужений в этот большой церковный праздник в храмах освящаются веточки распускающейся вербы или другого дерева, однако в этом году верующие, и не только в Чехии, из-за эпидемии коронавируса лишены возможности посетить богослужения.

Согласно правилам, предусмотренным Литургической комиссией Чешской епископской конференции, священники будут служить мессы Страстной седмицы без участия верующих. Проведение литургий на Вербное воскресенье было разрешено только внутри кафедральных соборов и приходских церквей.

Освященные веточки прихожане смогут отнести домой тогда, когда это станет возможным ввиду ослабления режима ограничительных мер.