В Вене открыта выставка о чехах – подневольных рабочих Второй мировой войны

Лорета Вашкова
10-10-2018
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О судьбах чешских граждан – подневольных рабочих в ходе Второй мировой войны рассказывает передвижная выставка в библиотеке Института современной истории Венского университета. Она будет открыта до 15 марта 2019 года, информировал Чешско–немецкий фонд будущего, инициировавший проведение выставки совместно с организацией Živá paměť («Живая память»).

Выставка ранее была представлена в Чехии и Германии. По случаю прохождения в Австрии экспозиция дополнена историями некоторых из 80 тысяч чехов, которых на территории сегодняшней Австрии в принудительном порядке заставили работать на благо Третьего рейха.

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