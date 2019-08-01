В Великобритании двое граждан Чехии признаны виновными в торговле людьми

Тимур Кашапов
01-08-2019
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В среду, 31 июля, британский суд признал виновными двух граждан Чехии в торговле людьми и современном рабстве. Об этом сообщает ČTK со ссылкой на издание Kent Online. Лидера преступной группировки, жертвами которой были выходцы из Чехии и Словакии, суд приговорил к 8,5 годам тюремного заключения, его сына – к 4,5 годам.

48-летний отец и 26-летний сын, которые проживали в графстве Кент более десяти лет занимались поиском неблагополучных граждан Чешской Республики и Словакии – бездомных, алкоголиков, наркоманов – предлагали им хорошо оплачиваемую работу и бесплатное проживание в Британии, а после приезда в страну заставляли выполнять тяжелую физическую работу. Как сообщает Kent Online, мужчины также регулярно избивали своих жертв. По оценке суда, преступники таким образом заработали более 900 тыс. фунтов стерлингов.

 
 
 
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